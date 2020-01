Leeuwarder de cel in voor doorrijden na rammen brugwachtershuisje

De Leeuwarder reed in de vroege uurtjes in augustus vorig jaar met zijn auto tegen het brugwachtershuisje aan de Dubbele Regel in Heerenveen. De bestuurder, toen nog inwoner van Aldeboarn, is na de botsing doorgereden. Ook bleek dat het rijbewijs van de man geschorst was wegens rijden onder invloed van drugs.

De man had met zijn auto een paaltje geraakt dat dwars door de voordeur van het huisje gevlogen is. Door de klap ontstond een gat in de gevel en waren verschillende ramen gesprongen. Het huisje was net opgeknapt. Hoewel de auto ook zwaar beschadigd was is de bestuurder toch doorgereden.

Niet genoeg gedaan

De verdachte zegt dat hij verschillende keren 112 en de politie geprobeerd heeft te bellen. Hij kreeg naar eigen zeggen elke keer geen contact. De rechter vond dat hij meer had moeten doen. Hij had zich op het politiebureau kunnen melden. Via een bericht op Facebook kwam de politie achter de identiteit van de eigenaar van de auto.

De man werd de dag na de aanrijding met het brugwachtershuisje aangehouden. Het gebouw is nog altijd niet hersteld. De rechter stelde voor dat de eigenaar en de verdachte een poging doen om financieel tot een oplossing te komen. Mocht dat niet lukken, dan zal de eigenaar zich tot de burgerlijke rechter moeten wenden om de reparatiekosten op de Leeuwarder te kunnen verhalen.