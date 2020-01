Carles Puigdemont komt vooralsnog niet naar Fryslân

Voormalige Catalaans leider Carles Puigdemont komt vooralsnog niet naar Fyrslân. De politicus zou op 5 februari te gast zijn in het programma van Omrop Fryslân, maar hij heeft dan andere verplichtingen in het Europees Parlement. Volgens de organisatie van IepenUP wil Puigdemont eind maart alsnog komen, maar dat is nog niet zeker.