Ook medewerkers Tjongerschans en Antonius kunnen niet thuis werken

Naast het MCL in Leeuwarden hebben ook Tjongerschans in Heerenveen en het Antonius Ziekenhuis in Sneek problemen door het datalek in de software van Citrix. Beide ziekenhuizen maken alleen gebruik van de thuiswerkomgeving van Citrix. Voor het thuis inloggen van patiënten, zodat ze hun dossier kunnen bekijken, gebruiken ze een ander systeem.