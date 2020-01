Jurkjes en pasta op school: op een andere manier leren

Instaptest

Als de leerlingen iets nodig hebben, zoals de medicatie, of vragen hebben over het rooster, komen ze al snel in het kantoortje van Dirk Kooistra uit. Hij doet de administratie en is veel bij de leerlingen betrokken. Kooistra is dan ook erg trots op de praktijkschool omdat ze het onderwijs toespitsen op wat leerlingen kunnen en niet op wat ze niet kunnen

Denken in de kwaliteiten van de kinderen in plaats van de tekortkomingen in het uitgangspunt. De leerlingen krijgen eerst in test voordat ze po een Pro-school worden aangenomen. Over het algemeen hebben deze leerlingen een IQ van tussen de 55 en 80. Door ze in groepen van 15 leerlingen per klas in te delen blijft het onderwijs kleinschalig en kunnen kinderen het best begeleid worden. En als ze wat langer tijd nodig hebben om de vakken te halen dan is daar ruimte voor.

Diploma

Als kinderen als Noralyn klaar zijn op school krijgen ze geen diploma. Maar daar komt verandering in. "Het is wel iets waar druk op wordt gelegd, een diploma met cijfers," zegt Kooistra. En dat zorgt bij sommige praktijkleerlingen voor zoveel stress dat het een verkeerde uitwerking heeft. Kooistra: "We krijgen heel vaak te horen van leerlingen, op elke school krijg je een diploma dus dat zouden wij ook graag willen. Het ministerie gaat daar in mee en komt straks ook met een diploma voor praktijkleerlingen.