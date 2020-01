Studenten maken wapenkisten uit de Tweede Wereldoorlog

Op verschillende plekken langs de route wordt door acteurs laten zien het het er in 1945 aan toe ging. "De wapens worden it de containers gehaald, dan lopen ze met de jutezakken over de polderweg. In de Heafeart liggen drie bootjes klaar en daar worden de wapens ingebracht. Zo is het in de oorlog ook echt gebeurd."

Nieuwe containers

Er moesten nieuwe containers gemaakt worden omdat de ouden verroest waren, vertelt Bouma. 'De wapencontainers moesten meteen weggemaakt worden want de Duitsers mochten het natuurlijk niet zien. Daardoor zijn ze allemaal in het water terecht gekomen, maar na de oorlog toen ze eruit zijn gehaald waren ze verroest, dus die oude containers konden we niet laten zien. Vandaar dat we zeiden: kunnen jullie die namaken?"

Een van de studenten die met de kisten bezig is, is Jouke Baarda. 'Ik vind het wel heel speciaal dat we dit mogen doen, het is weer wat anders dan andere dingen die we maken. Ik had geen idee dat dit uit vliegtuigen gegooid moest worden."