Marit Bouwmeester pakt zilver in Melbourne

"Marit Bouwmeester heeft een vrij constant evenement gevaren", vertelt Lieke Beukema van het Watersportverbond. Bouwmeester haalde alleen maar eerste, tweede en derde plekken en een keer een elfde plaats. "Haar wegstreepwedstrijd is de wedstrijd waarin ze een black flag kreeg", vertelt Beukema. Een black flag is een penalty als je bijvoorbeeld te veel pompt of rolt.

Mirthe Akkerman

Mirthe Akkerman uit Akkrum deed ook me aan de wedstrijd in Melbourne. Ze eindigde als 21 en daarmee als 17e vrouw. "Mirthe heeft wat rommeliger gevaren, als ik het zo mag zeggen", zegt Beukema. "Haar beste wedstrijd is een vijfde plek, wat heel goed is. Haar slechtste wedstrijd werd ze 38e". Verder vaarde Akkerman vooral in het midden met 14e plekken en een keer een negende plaats. Akkerman werd Europees kampioene onder de 17 jaar en wordt gezien als een jong talent in de Laser Radial klasse.

Zowel Akkerman als Bouwmeester varen in de Gold Fleet, de bovenste helft van alle deelnemers, met daarin 43 zeilers. Sail Melbourne wordt gevaren in Australië en is voor zeilers die meedoen aan de Olympische Spelen of daar kans op maken.

De wedstrijd wordt jaarlijks op de zee bij Victoria gehouden was dit jaar van 17 tot en met 21 januari.