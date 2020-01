Fietsproject heeft behoefte aan gebruikte fietsen

De tweedehands fietsen worden in een werkplaats in Leeuwarden opgeknapt. Het project is een succes, want er is veel vraag naar. Maar dat zorgt ook voor een probleem want Iedereenfietst heeft op moment te weinig fietsen om aan de vraag te voldoen.

Het project is een initiatief van de ANWB, De Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en Stichting Leergeld Leeuwarden. Het project is opgezet om vervoersarmoede in de gemeente Leeuwarden tegen te gaan. Volgens de organisatie komen de kinderen in beweging en krijgen ze meer zelfstandigheid als ze een fiets hebben.