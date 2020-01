SC Heerenveen en SC Cambuur herdenken De Wagt

Oud-voetballer en trainer Chris de Wagt was ernstig ziek en overleed zondagmiddag. De Wagt voetbalde vijf seizoenen voor SC Cambuur en werd in 2017 trainer van Jong SC Heerenveen.

In overleg met zijn familie is de minuut stilte in het Abe Lenstra stadion voorafgaand aan de wedstrijd tegen AZ. Ook in het KNVB Bekerduel met Willem II op woensdag speelt Heerenveen met rouwbanden.