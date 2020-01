Noordoost-Fryslân geldt als Europees voorbeeld

Fjildlab is een initiatief waarbij boeren, bedrijven, overheden en instellingen met elkaar samenwerken om de eigen regio circulair te maken. Ze werken bijvoorbeeld aan nieuwe modellen om geld te verdienen.

Naast Noordoost-Fryslân wordt er ook gekeken naar regio's in Frankrijk, Spanje, Roemenië en Tsjechië. Vertegenwoordigers uit deze landen komen in februari naar Fryslân om met elkaar bij Van Hall Larenstein te praten en na te denken over een circulaire wereld.