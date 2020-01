Achtkarspelen en Tytsjerksteradeel willen geen wind- maar zonne-energie

Zonne-energie was volgens 60 procent van de deelnemers een goed idee, terwijl windenergie niet meer dan dertig procent scoorde. Op een energieavond in het gemeentehuis van Buitenpost werden maandag de resultaten bekend gemaakt. Aan de enquête deed wel een selecte groep mee: 90 procent heeft een eigen woning, het grootste deel was ouder dan 60 jaar en twintig procent was betrokken bij een lokale energiecorporatie.

Richting geven aan beleid

Volgens wethouder Andries Bouman van Tytsjerkstradeel zijn dit soort avonden en enquêtes bedoeld om richting te geven aan beleid waar de gemeenten mee aan de slag moeten. De opdracht die er ligt is om in twintig jaar tijd zo'n 26.000 huizen in beide gemeentes van het gas te krijgen.

In de energietransitie moet de eerste stap zijn: isolatie van de woningen. Meer dan de helft van de warmtebesparing kan daar al gehaald worden. "Wat je niet verstookt, hoef je ook niet op te wekken", was de nuchtere conclusie.