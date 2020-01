Sportcast: "De voetbalwereld zal een echte liefhebber missen"

De Sportcast begint deze keer met het nieuws over de dood van Chris de Wagt. Van Tuinen maakte De Wagt mee bij Cambuur. "Hij heeft toch mooi ruim honderd wedstrijden gespeeld voor Cambuur. Een degelijke centrale verdediger. Hij ligt altijd goed bij zijn collega's en was geliefd bij Cambuur." De Vries maakte De Wagt vooral ook later bij ONS Sneek en Heerenveen mee. "Ik heb hem leren kennen als een sociale man, met een enorme liefde voor de sport en vooral voor het trainersvak. Dat hij zelfs terwijl hij ziek was graag naar Heerenveen wilde, zegt wel wat over zijn passie voor het voetbal." Chris de Wagt is 34 jaar geworden.

Betaald voetbal

Net als in het echte leven maken ook wij de harde 'switch' naar het betaald voetbal. Heerenveen verloor met 3-1 van Feyenoord. "Best goed voetballen, maar toch 3-0 achter staan." Het is de conclusie die Roelof de Vries trekt over de eerste helft van Sportclub Heerenveen tegen Feyenoord. Heerenveen verloor de wedstrijd in De Kuip met 3-1. "het is bijna absurd, maar ze speelde de eerste helft misschien wel beter dan Feyenoord." Maar vooral verdedigend was het slecht. "Je mag in dit geval de verdedigers wel de schuld geven. Ze stonden gewoon niet goed. Vooral Van Rhijn ging twee keer de fout in."

Cambuur verloor voor de tweede keer op rij. Deze keer met 3-2 van TOP Oss. Van Tuinen: "Maar het was onvoorstelbaar dat de bal er niet in wilde. Mühren heeft het even niet. Daar baalde hij zelf ook enorm van." Cambuur ziet de voorsprong van acht punten teruglopen naar twee punten. "Geen zorgen, want Cambuur was veel beter dan TOP Oss. Maar het zit nu even tegen en het wordt nog een spannende eindfase."