FNP en 50PLUS willen vaart achter aanpak funderingen veenweidegebied

Deze worden in de staten besluiten genomen over de aanpak van het Friese veenweidegebied. De verandering van waterpeilen heeft niet alleen invloed op de agrarische ondernemers die daar hun bedrijf hebben, maar treft alle bewoners van het veenweidegebied. Veel bewoners hebben schade aan de funderingen van hun huizen, maar er is nog steeds geen goede regeling voor de bestaande funderingsschade, die onder meer door paalrot ontstaat, zo schrijven FNP en 50PLUS.

Nu er inmiddels landelijk ook nieuwe ontwikkelingen zijn, met een nieuw Rijksprogramma Aanpak Funderingsproblematiek, willen de twee partijen dat de provincie zich sterk maakt voor de belangen van de gedupeerden, bijvoorbeeld door het faciliteren van onderzoek bij gedupeerden of het openstellen van een laagdrempelig provinciaal funderingsloket.