HEA! Eerste autoshow in Drachten een groot succes

Op verzoek van veel stockcar-fans en standhouders is er in het Fries Congrescentrum in Drachten een gezellige, ouderwetse stockcarbeurs georganiseerd. Zo'n 30 stockcarverenigingen presenteerden zichzelf. De beurs is bedoeld voor stockcar F1 en F2, Autospeedway, Autocross en Ovalracing. Volgens de organisatie was het een groot succes met een paar duizend bezoekers. Het was een mooie dag en er wordt al gedacht aan een vervolg. De liefde voor de stockcar is groot.