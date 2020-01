De gestolen Gerben Rypma-turelaar is opgedoken in Oudega

Het beeld is gemaakt door kunstenaar Hans Jouta. In oktober is het in Oudega neergezet voor de Gerben Rypma Stichting. Het staat daar omdat Gerben Rypma (1878-1963) er lang heeft gewoond.

Het beeldje is nu terug. Voorzitter Sicco Rypma legt uit dat het kunstwerk gelukkig niet is beschadigd. "Maar er zit wel witte uitslag op, die ik niet echt kan thuisbrengen." Volgens Rypma zou het goed kunnen dat het kunstwerk is teruggebracht door alle aandacht voor de diefstal. "Misschien werd het de dader te heet onder de voeten."

Even op de voertafel

Rypma is in ieder geval blij dat de vogel terug is. "Dat hebben we meteen gevierd met een kop thee. Wij hebben de tureluur daar wel weer weggehaald, die komt nu even tot rust op een voertafel in Blauwhuis." De voorzitter van de stichting heeft aan dat er zal worden nagedacht of het beeldje beter kan worden vastgezet.