Klokken van kerk Sloten na groot onderhoud weer te horen

De klokken zijn weer helemaal bij de tijd na een opknapbeurt. De kerk heeft twee klokken. Van een daarvan miste de klepel. Die zou er volgens de verhalen door iemand zijn uitgehaald, omdat het niet langer verantwoord zou zijn om de klok te luiden.

Herstelwerk

Toen bleek dat de geluidsinstallatie van de grote klok mankementen had, werd besloten om beide klokinstallaties te herstellen. Er is een geluidssysteem om ze te laten horen, maar het kan ook met een touw. Klokken luiden met de hand is immaterieel erfgoed en de stichting die eigenaar is van de kerk wil dat stimuleren.