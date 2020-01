Baas van Morgen: kinderen zijn een dag de baas

Maar liefst 317 bazen doen op 23 januari mee aan JINC Baas van Morgen. Daarvan komen 23 kinderen uit Fryslân. Aan het project doen onder meer de directeuren van Arriva Nederland, MCS BV en VDL Bus Heerenveen, burgemeester Buma van Leeuwarden en vliegbasiscommandant Henk Doorten mee. Ook hoofdredacteur Ingrid Spijkers van Omrop Fryslân staat voor een dag haar plaats af aan een kind. Ook hoofdredacteur Ingrid Spijkers van Omrop Fryslân staat voor één dag haar plek af aan een kind.

Het project 'Baas van Morgen' wordt georganiseerd door JINC, een non-profitorganisatie die strijdt tegen ongelijke kansen onder jongeren. "In Leeuwarden zijn we hartstikke trots op al onze deelnemers. De bedrijven hebben uitdagende vraagstukken bedacht, en we merken dat de kinderen zin hebben om die op te lossen. Succes verzekerd dus voor het ontstaan van mooie ontmoetingen, het ontdekken van talenten en het opdoen van een waardevol contact voor later", vertelt Bianca Akkerma, vestigingsmanager van JINC Leeuwarden.