"Het enige dat wij later kunnen worden, is uitkeringstrekker"- Vooroordelen over het praktijkonderwijs

Peter Zeldenrust is directeur van de praktijkschool in Sneek en wordt ook gevolgd voor de serie. Hij vertelt over hoe kinderen bij elkaar zitten op zijn school. "Het is onderwijs voor kinderen die niet zo van de boeken zijn, maar wel van het doen. Met de handen aan de slag zijn en samenwerken met mensen om hun heen. Waarbij de band met de mensen heel belangrijk is."

Toelating

Zo'n 1300 Friese jongeren volgen op dit moment het praktijkonderwijs. Dat is een klein procent van het totaal naar schoolgaande jongeren in Fryslân. Maar je komt niet zomaar op dit onderwijs terecht. Er gaat een flinke toelatingsprocedure aan vooraf zegt orthopedagoog en oud-directeur Henk Wesseling. "Een kind moet drie jaar leerachterstand hebben en een beneden gemiddelde intelligentie." Het komt daarom ook wel voor dat leerlingen niet worden toegelaten.

Leermoe

Als kinderen wel toegelaten worden dan duurt de opleiding meestal zes jaar. Alle kinderen krijgen een eigen ontwikkelplan en gaan via stages steeds meer de praktijk in. Maar het is niet makkelijk, zegt Zeldenrust, omdat de kinderen al veel meegemaakt hebben op hun oude school. "Er zijn kinderen die hier binnen komen waarbij het leren op het basisonderwijs lastig ging en die er helemaal klaar mee zijn. Ze zijn eigenlijk leermoe en hebben de ondersteuning van ons daarom hard nodig."

Negatief zelfbeeld

De kinderen kunnen niet alleen leermoe zijn, maar ook een negatief zelfbeeld hebben. Wesseling: "Ik heb weleens een leerling gehad waar ik tegen zei dat ze goed haar best moest doen, want dan kon ze haar diploma krijgen. Toen zei dat meisje: 'Meneer, wij kunnen wel een diploma halen, maar niemand zit op ons te wachten'. Ik dacht toen, wat zit dat diep, dat kinderen dit zo voelen".

Hier ligt volgens Zeldenrust een grote kans voor de docenten op de praktijkscholen. "Het is belangrijk om te laten zien dat ze misschien niet goed zijn in rekenen, maar wel goed een kast in elkaar timmeren of een heftruck kunnen besturen. Talenten ontdekken, daar gaat het praktijkonderwijs óók over."