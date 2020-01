"Het Citrix-lek is eigenlijk een fietsband die moet worden geplakt, maar dan veel ingewikkelder"

Verslaggever Hayo Bootsma legt uit wat er precies gaat gebeuren. "Er lijkt nu een oplossing te zijn voor het lek in de vorm van een programma dat moet worden ingevoerd in de servers. Maar zo makkelijk is dat nog niet. Ik heb van de gemeente Leeuwarden begrepen dat medewerkers pas volgende week maandag weer thuis kunnen werken."

Zijn onze persoonlijke gegevens in die tussentijd wel veilig?

Bootsma: "Ze zeggen van wel. Al onze basisinformatie ligt bij de gemeente en ze zeggen dat het veilig is en dat hackers er niet bij kunnen. Maar dit hele lek is absoluut geen storm in een glas water. Want je wil niet weten wat er gebeurt als je e-mail wordt gehackt. Dan ligt je beveiligingssysteem plat. Dat is wel degelijk een groot problem."

Wanneer is alles opgelost?

Bootsma: "Ik denk dat veel gemeenten voorzichtig zijn met het openstellen van de systemen. Dat kan nog wel eens op zich laten wachten. Bij ziekenhuis MCL geven ze hier hoge prioriteit aan en proberen ze het sneller te doen."