Minder watervogels in de stad door warm winterweer

Afgelopen weekend viel het aantal getelde vogels een beetje tegen. Dat is volgens Merel Zweemer goed te verklaren: "Wanneer het hard vriest en de weilanden buitenom bevroren zijn, trekken veel meer vogels de stad in omdat het daar doorgaans wat warmer is. Met deze telling merk je gewoon dat we minder overwinterende vogels hebben in de stad."

Dieptepunt

Maar ook op de lange termijn is de trend niet positief. Er zijn 2574 vogels geteld en dat is een dieptepunt in vergelijking met de afgelopen vijf jaar. Voor de tellers zelf is het warme winterweer wel heel prettig. Ze hoeven niet over ijzel wegen en paadjes langs de Leeuwarder vijvers, kanalen en sloten te lopen.