Duizenden Friese kinderen volgende week thuis door onderwijsstaking

Deze keer is er een centrale actie in Groningen. De leraren gaan in optocht door de stad om aandacht te vragen voor de tekorten en de werkdruk in het onderwijs. Daarnaast worden er op sommige scholen eigen acties opgezet. "Het animo om actie te voeren is groot en blijft volgens ons groot", sa seit Hayo Bohlken fan AOb. "Het is wel zo dat het animo onder de basisschoolleraren groter is dan op de middelbare school."

Het is voor het eerst dat er in het onderwijs twee dagen achter elkaar wordt gestaakt. En volgens Bohlken is dat ook wel iets dat voor discussie zorgt. "Docenten vinden het al lastig om hun leerlingen in de steek te laten, want zo voelen ze dat echt, en om dat dan twee dagen achter elkaar te doen voelt echt niet lekker. Toch hebben we besloten de actie op te schalen, om aan te geven dat we niet bang zijn om dat te doen."

Pabo-studenten voor de klas

Sommige scholen hebben er daarom voor gekozen om op een andere manier mee te doen aan de actiedagen. Zo zullen in Drachten op het Foarhûs pabo-studenten voor de klas staan. En op sommige andere scholen zijn er alternatieve acties.

Na afloop van de acties is het AOb van plan om het land in te gaan om te praten over de manier van actievoeren. "Twee dagen is natuurlijk heftig en we willen graag met onze leden in gesprek om te horen wat zij er van vonden."