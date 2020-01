Burgertop: Fryslân moet inzetten op gezond eten en zo weinig mogelijk vlees

De burgertop is een democratisch experiment, geïnspireerd door de Friese Dorpentop in 2016 en de Ierse Citizens Assembly. Dat het niet meevalt om 43 Friezen, die elkaar totaal niet kennen, het met elkaar eens te laten worden over één manifest, bleek wel. Van de 43 mensen die zich in oktober meldden bij de burgertop, is in de loop der tijd zo'n 40 procent afgehaakt. Ze konden zich niet vinden in de wijze van besluitvorming. Anderen vonden de burgertop-weekenden te zwaar en te intensief. En daar waren ook mensen die zich druk maakten over het Fries of het Nederlands.

"Brok mag bellen"

Een deel van de discussies op de burgertop werd staand gedaan in een rondte, volgens de ideeën van de zogenoemde 'deep democracy'. Wie een voorstel oppert, zet een stap naar voren. Wie het met hem of haar eens is, doet dat ook. Het is een werkwijze die helpt om tot een besluit te komen. De initiatiefnemers beschouwen de burgertop als een aanvulling op de bestaande democratische structuren als provinciale staten en gemeenteraden. "Het gaat om gewone burgers, die geen partij vertegenwoordigen. Die kun je zo om advies vragen", vertelt voorzitter Minicus Flapper van de zogenoemde kerngroep. "Brok mag me altijd bellen wanneer hij een advies van de burgertop wil hebben."

Kritische volgers

Gedeputeerde Douwe Hoogland was blij met het Manifest over 'Gezond eten van gezonde bodem'. Hij geeft het manifest en bijbehorende tekening een prominente plek op zijn kamer op het provinciehuis, zodat de voorstellen niet worden vergeten. Die kans zal Hoogland niet krijgen, want de organisatie en de deelnemers van de burgertop zullen de komende tijd kritisch volgen wat er met de voorstellen voor 'Gezond eten van gezonde bodem' wordt gedaan.