Friese voetbalclubs verslagen door overlijden De Wagt

De impact is ook groot op trainer Henk de Jong: "Drie weken geleden was hij nog bij ons. Toen hebben we na de wedstrijd nog mooi gezeten. Het was een energieke, vriendelijke en kundige jongen. Dit komt wel heel hard aan."

Dat De Wagt pas 34 jaar was, zet Van der Vlag wel aan het denken: "Je moet van het leven genieten, want voor je het weet is het klaar. Het is de omgekeerde wereld. Ouders moeten hun kind wegbrengen, zo hoort het niet te zijn. Dat doet wel heel veel pijn."