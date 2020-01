Joodse slachtoffers uit Tweede Wereldoorlog krijgen een gezicht

"De Joodse wijk was voor de oorlog een levendige wijk, maar hier is niets van over. Het is stil nu: een stilte die niet deugt. We mogen de geschiedenis in onze eigen stad nooit vergeten", zo vindt journalist Auke Zeldenrust. Hij ontdekte unieke filmbeelden van de bruiloft van het Joodse stel Barend Boers en Mimi Dwinger. Ze trouwden in 1939 in Leeuwarden. Hij heeft er een boek over geschreven, er is een documentairereeks over gemaakt en er wordt op het moment hard gewerkt aan een theaterstuk hierover. Bruiloftsgasten krijgen in de voorstelling een gezicht.