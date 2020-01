Ouders komen met verkeersplan voor scholen in Heerenveen

Directeur Keimpe Strikwerda van openbare basisschool Het Slingertouw ziet bijna iedere dag hoe auto's, fietsers en wandelaars elkaar in de weg rijden en lopen. "Zeker voor kinderen zorgt de drukte voor onveilige situaties. Verkeer komt hier van alle kanten. De scholen zijn op een eiland gebouwd, wat het niet eenvoudig maakt om bij de scholen te komen. Zeker tijdens de zogenoemde piekmomenten net voor half negen en 's middags na twee uur. Het hangt ook nog eens af van het weer. Wanneer het regent komen er meer auto's dan dat we ruimte hebben."

Verkeersplan

Om dat probleem op te lossen, zijn ouders, docenten en de politie gezamenlijk om tafel gaan zitten ome en verkeersplan te maken. Eén van de vaders die heeft meegedaan, is Theo: "We zijn met alle partijen om tafel gaan zitten en hebben ouders gevraagd welke overlast ze ervaren. Op basis daarvan hebben we een plan gemaakt. Daarin staan ook gedragsregels, bijvoorbeeld dat mensen zo veel mogelijk met de fiets of te voet moeten komen."