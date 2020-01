Oud-voetballer en voetbaltrainer Chris de Wagt (34) overleden

Intussen heeft hij zijn trainerspapieren gehaald, want het is een logisch vervolg dat hij na zijn actieve carrière verdergaat als trainer. Zijn eerste club is, hoe kan het ook anders, ONS Sneek. Maar dan belt SC Heerenveen met de vraag of hij ook jeugdtrainer wil worden. Het is een droom die uitkomt voor de dan 32-jarige Sneker. In zijn eerste seizoen bij de beloften wordt hij direct kampioen.

Agressieve vorm van botkanker

In de zomer van 2018 komt het leven van Chris de Wagt op zijn kop te staan. Hij krijgt lichamelijke klachten. In eerste instantie wordt een melanoom geconstateerd bij Chris. Later blijkt dat hij een vorm van botkanker heeft met de naam Ewing-sarcoom. Het is een zeldzame, agressieve vorm van kanker die vooral bij kinderen voorkomt en zelden bij mensen van boven de 30.

Via een MRI-scan in het ziekenhuis zien de doktoren dat er twee tumoren in zijn beide bovenbenen zitten met allemaal uitzaaiingen. Eind november 2019 krijgt hij te horen dat hij uitbehandeld is.

Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Vitesse op 29 november van 2019 komen de spelers van SC Heerenveen op met de naam van Chris de Wagt op het shirt. Met Chris aan de rand van het veld lopen zijn beide kinderen, de 6-jarige Vajenn en de 4-jarige Novan met de spelers het veld op. De emoties bruizen door het stadion. Heerenveen wint met 3-2 en Johnny Jansen draagt de overwinning op aan Chris. Ook zijn oude club Cambuur steunt hem, door op de foto te gaan met een groot spandoek waar Sterkte Chris op staat.

Chris de Wagt is 34 jaar geworden.