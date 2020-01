Humanitas geeft krant uit om nieuwe vrijwilligers aan te trekken

Humanitas krijgt steeds vaker hulpvragen van mensen. Dat zorgt er voor dat er meer vrijwilligers, maar vooral ook bestuursleden nodig zijn. "We hebben zo'n 160 vrijwilligers, maar we moeten er minimaal 40 bij hebben", vertelt voorzitter Anneke van Dellen. "We willen mensen die onze hulp nodig hebben, zo snel mogelijk helpen. Maar we moeten tegenwoordig te vaak zeggen: 'u moet nog even wachten'."

Goede zaak

Met de krant hoopt Van Dellen dat mensen een beter beeld krijgen van het werk dat haar organisatie doet. Alle activiteiten van Humanitas worden in de krant voor het voetlicht gebracht. Denk aan hulp bij de administratie en hulp bij lezen. Van Dellen: "Mensen die dit een goede zaak vinden, kunnen zich opgeven."

Huis aan huis

De eerste exemplaren van de Humanitas-krant worden maandagmiddag in Dokkum gepresenteerd. In totaal worden er 25.000 exemplaren huis aan huis langs gebracht.