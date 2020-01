Gemeentewerker gaat coniferenbrand te lijf in Drachten

Een medewerker van de gemeente Smallingerland, die zondagavond vanwege de verwachte gladheid aan het zout strooien was, heeft met hetzelfde gemak een coniferenbrand geblust. Op de Klaverweide in Drachten was een coniferenhaag in brand gestoken. De medewerker zette zijn strooiwagen aan de kant en pakte meteen een tuinslang.