Discussie in Buro de Vries: moeten wij wel of niet naar Puigdemont?

Rimmer Mulder, oud-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant, vindt de oproep gevaarlijk en vindt eigenlijk dat we helemaal niet naar Puigdemont moeten luisteren. Hij heeft het in Catalonië helemaal verkeerd aangepakt volgens Mulder en verdient het niet op als held ingehaald te worden. "Puigdemont is een held van de verkeerde soort. De manier waarop hij het aangepakt heeft is niet zo goed. Ik snap dat er sympathie is voor de Catalaanse zaak, maar als president had hij er anders mee om moeten gaan."

Nynke Beetstra, oud-voorzitter van de FNP, vindt dat Europa op totaal verkeerde wijze omgaat met Puigdemont. Hij wordt opgejaagd terwijl hij juist deed wat een groot deel van de Catalanen wil. dat noemt Beetstra 'niet democratisch'. "Er gaat een lange geschiedenis aan vooraf van onderdrukking. Het is van kwaad tot erger gegaan, maar het centrale regeer in Madrid wilde niets meer weten van meer autonomie."