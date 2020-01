Benefiet-photoshoot in Leeuwarden voor ernstig zieke Chantal

In het centrum van Leeuwarden werd zondagmiddag een benefiet-photoshoot georganiseerd voor de ernstig zieke Chantal (34) uit Veendam. Chantal heeft de ernstige en zeldzame bindweefselziekte EDS en ligt dag en nacht in een donkere kamer te wachten op een operatie. Het effect van de ziekte is dat botten zomaar uit de kom kunnen schieten. Chantal moet daarom dag en nacht liggen en kan ook geen daglicht of andere prikkels aan.