Vechtpartij tussen 'supporters' Feyenoord en Heerenveen in café in Woerden

Waarschijnlijk gingen de Feyenoorders bewust naar het café, toen ze hoorden dat daar fans van SC Heerenveen aanwezig waren. In het café ontstond een ravage. Op beelden is te zien hoe er gegooid wordt met barkrukken. Drie supporters moesten zich laten behandelen in het ziekenhuis.

Vijf verdachten gingen er met een auto vandoor. Zij werden drie kwartier later aangehouden in Rotterdam. Hun auto is in beslag genomen en de mannen zitten vast. De politie zoekt nog getuigen van de vechtpartij.