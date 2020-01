Topman Friesland Campina wil uitkomst stikstofonderhandelingen afwachten

Wat Schumacher voor ogen heeft is een goed verdienmodel. Daarvoor wil het bedrijf zoveel mogelijk nieuwe zuivelproducten op de markt brengen, zoals medische zuivel en zuivel voor de farmaceutische industrie.

Boeren klagen en protesteren al tijden dat ze te weinig voor hun melk krijgen. Zo is het jaarinkomen van sommige boeren 31.000 euro, heeft de Wageningen Universiteit vastgesteld. Boeren willen ook meer inzicht in de kosten van de zuivelcoöperaties. Bovendien moet het gedaan zijn met de toenemende bemoeienis.

Planet Proof

De omvang van de veestapel is geen doel op zichzelf. De wereldbevolking groeit en de vraag naar zuivel groeit ook. Nederland speelt daar een grote rol in. In de loop van de afgelopen jaren is de stikstofuitstoot en de CO2-uitstoot afgenomen, volgens Schumacher. Friesland Campina moet meer verduurzamen en zo de markt behouden. Want als het bedrijf dat niet doet, is de uitstoot in andere landen bij een zelfde opbrengst misschien wel veel hoger. Een zuivellabel als Planet Proof vindt Schumacher een goed idee. Mensen betalen dan wat meer voor hun zuivel, maar weten dan ook waarom ze dat doen.

Over de lange termijnmaatregelen tegen stikstof lopen op dit moment onderhandelingen van het kabinet met het landbouwcollectief. Dat collectief bestaat onder andere uit de boerenorganisaties LTO en Farmers Defence Force. Zolang die onderhandelingen lopen, wil Schumacher niet ingaan op voorstellen voor maatregelen.