Winterse buien: auto bij Marsum in de sloot

Dat was onder andere het geval op de A31 en op de Sylsterdyk bij Marsum. Bij dat dorp gleed een auto in een bocht rechtdoor en belandde in een sloot. Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen.

De temperaturen schommelden zaterdagnacht rond het vriespunt. In combinatie met buien kan dat leiden tot gevaarlijke situaties in het verkeer.