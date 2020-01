Johnny Jansen: "We hebben te weinig betekend en daar baal ik van"

Trainer Johnny Jansen was na afloop niet te spreken over de wedstrijd. "Het is leuk dat je de bal hebt, maar als je 3-0 achter staat heeft dat ook geen waarde." De trainer wilde voor de wedstrijd dat zijn ploeg lef zou laten zien tegen Feyenoord. "Dat hebben we gedaan vind ik. We hebben ook heel wat kansen gecreëerd. Maar het gaat om rendement, en dat is ook gewoon goed verdedigen met elkaar."

Voetballend was Heerenveen voornamelijk in de eerste helft niet de mindere van Feyenoord zag Jansen. "Ik denk nog steeds dat hier vandaag wat te halen viel. Maar we hebben te weinig betekend en daar baal ik van."