UNIS Flyers winnen ook de herhaling van de bekerfinale tegen Nijmegen

Afgelopen woensdag speelden de Flyers en Nijmegen nog tegen elkaar in de bekerfinale. Toen waren de Heerenveensters met 5-2 te sterk. Zaterdagavond opende Adam Bezak aan het eind van de eerste periode de score in de 18e minuut.

In de tweede periode werd het verschil snel groter. Binnen tien minuten stond het 4-0 door goals van Janssen, Petersen en Nordemann. Nijmegen deed in de derde periode iets terug door een goal van Eden. De Flyers hadden het laatste woord in de wedstrijd door goals van Hunt en Janssen.