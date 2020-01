Aris is thuis Weert de baas: 60-48

Aris verloor in oktober in Limburg nog van Weert (74-62) en in december werd het in Leeuwarden nog 80-72 in het voordeel van Weert. In het eerste kwart konden beide ploegen het verschil niet maken. Het leek erop dat Weert een klein gaatje had, maar door een tweepunter van Björn de Vries was het verschil maar twee punten in het voordeel van Weert (13-15).

Vierde kwart voor Aris

Dat gaatje werd een beetje groter in het tweede kwart, toen de bezoekers via Simic naar 21-29 gingen. Na de rust was het Aris dat terugkwam in de wedstrijd. Het derde kwart stond de ploeg nog op een achterstand (36-41), maar in de vierde kwart maakten de Leeuwarders het verschil.

Macurczak was een van de uitblinkers bij Aris met 25 punten, terwijl Craig O. 12 rebounds pakte.