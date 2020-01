Merel Bosma en Bart de Vries op podium bij elfde KPN Marathoncup

Ook een kopgroep bij de mannen

Bij de mannen ging de marathon over 125 rondes van 400 meter. Tegen het einde van de wedstrijd ontstond er een kleine kopgroep met onder anderen broers Bart de Vries en Bob de Vries en Evert Hoolwerf. In de eindsprint was het Hoolwerf die te sterk was voor Gary Hekman. Bart de Vries werd derde, net voor zijn broer Bob.

Beloften

Bij de beloften ging de winst naar Sanne in 't Hof, die voor het gewest Fryslân uitkomt. Verder was er brons voor Chantal Oosterkamp uit Bontebok. Omdat het voor de vrouwen de laatste marathon was is ook het eindklassement bekend. Daarin werd Oosterkamp tweede, de winst ging naar Arianna Pruisscher. Derde in het eindklassement werd Hilde Noppert uit Scharsterbrug.