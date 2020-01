Kansrijk Heerenveen onderuit tegen effectiever Feyenoord

Sportclub Heerenveen begon de wedstrijd met een paar kansen. Dresevic raakte de muur bij een vrije trap en daarna probeerde Mitchell van Bergen het. Zijn schot werd verwerkt tot hoekschop. Snel daarna kreeg Feyenoord een kans en was het ook meteen raak. Steven Berghuis zette de bal van de rand van de strafschop voor op Luis Sinisterra, die de bal met een halve omhaal binnen werkte.

Kansen Heerenveen, doelpunten Feyenoord

Ejuke kwam dichtbij de gelijkmaker toen hij naar binnen trok en schoot, maar zijn schot ging net bij het doel langs. Feyenoord was duidelijk effectiever want ook het tweede schot van de Rotterdammers vond het doel. Ejuke ging onder een voorzet door, waardoor Jens Toornstra de bal kon aannemen en naar Nico Jørgensen kon passen. De spits schoot de bal tussen twee Heerenveen-verdedigers door de verre hoek in: 2-0.

De Deense spits maakte tien minuten later ook al de 3-0. De Rotterdammers kregen een hoekschop en de Friese verdediging gaf Jørgensen alle ruimte om de bal het doel in te koppen.

Veerman krijgt cadeautje

Feyenoord was zelf ook lang niet scherp in het verdedigen want het leverde de bal in het strafschopgebied zomaar in bij Joey Veerman. Die maakte daar optimaal gebruik van door zijn man uit te spelen en de bal via de paal binnen te leggen.

Heerenveen kreeg voor rust ook nog een grote kans op de aansluitingstreffer maar het schot van Ejuke werd gestopt door doelman Justin Bijlow. Even later plaatste de Nigeriaan de bal een metertje naast het doel. Ook Toornstra kwam nog dichtbij een doelpunt maar hij raakte de paal.