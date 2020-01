CvK Arno Brok opent viszaak in gerestaureerde zoutloods Laaksum

In het verleden was De Hang opslag- en werkplek voor wel zes IJsselmeervissers. Hun namen staan nog op de balken van het gebouw. Eigenares Coby Smits uit Stavoren is jaren in de weer geweest met het regelen van de restauratie en verbouwing. "Het kostte veel tijd en het was heel veel werk", vertelt Smits.

Originele elementen

Maar nu is ze trots op het resultaat. Bij de restauratie zijn zoveel mogelijk originele elementen bewaard. "We hebben geprobeerd de buitenkant en de oude uitstraling zo veel mogelijk te behouden. Ook van binnen zie je de oude balken en de namen van de vissers. Maar de stenen zijn van nu, alles is geïsoleerd."

Smits vindt het een grote eer dat Commissaris van de Koning Arno Brok het gebouw komt openen. "We hebben hem niet elke dag op bezoek. Ik vind het heel mooi dat hij dit wil doen."