Waar is het beeld ter nagedachtenis aan Gerben Rypma gebleven?

Het beeld werd er in oktober vorig jaar geplaatst in opdracht van de Gerben Rypma Stifting en markeert de plek waar Gerben Rypma (1878-1963) jarenlang heeft gewoond.

"Donderdagmiddag kreeg ik een appje met de vraag of ik wel wist dat de tureluur weg was", vertelt Sicco Rypma van de stichting. Gerben was de halfbroer van Sicco zijn overgrootvader. "Toen sprong ik op de fiets om het met eigen ogen te zien. Eerst word je natuurlijk boos, want wie haalt het nu in zijn hoofd om dat mee te nemen?"