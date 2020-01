Harkemase Boys wint van VVOG, ONS in spektakelstuk onderuit tegen Jong Almere City

Harkemase Boys moest het in Harderwijk opnemen tegen VVOG, de nummer zestien van de competitie. De Harkiten zetten hun tegenstander al vroeg in de wedstrijd onder druk. Na een paar kleine kansjes in de eerste minuten was het in de achtste minuut al raak. Robert Stelpstra maakte er 0-1 van op aangeven van Pier Veldman. VVOG kwam daarna beter in de wedstrijd.

Na twintig minuten wilde de ploeg uit Harderwijk een strafschop na een overtreding op Meulens, maar de scheidsrechter wilde daar niets van weten. VVOG was vlak voor rust nog gevaarlijk uit een vrije trap, maar de stand bij rust was 1-0 voor Harkemase Boys.

Controle kwijt, wel de winst

Vijf minuten in de tweede helft maakte Rihairo Meulens er 1-1 van. VVOG was daarna de baas op het veld. De thuisploeg zette druk op Harkemase Boys, maar dat kon stand houden. Uit het niets kreeg Robert Stelpstra aan de andere kant van het veld een grote kans op zijn tweede doelpunt, maar zijn kopbal belande op de lat.

Harkemase Boys was weer wakker en in de 72e minuut kon Henny Bouius er in de rebound 1-2 van maken. Vijf minuten voor tijd maakte Berwout Beimers er nog 1-3 van. Door de winst blijft Harkemase Boys derde in de derde divisie, met 35 punten uit 17 wedstrijden.