Duel VV Buitenpost gestaakt: "Schelden met ziektes hoort niet op het veld"

Bouma vindt het jammer dat het zo gelopen is. "Hier kom je natuurlijk niet voor. Je komt hier om gewoon een wedstrijd te voetballen." Toch kan de trainer zich volledig vinden in de reactie van de scheidsrechter. "Schelden met ziektes hoort niet thuis op het voetbalveld. Beide ploegen hebben zich laten leiden door emoties en dat is niet goed te praten."

Bouma denkt dat het duel nog een keer wordt uitgespeeld. "Wij moeten nu nog een keer afreizen naar Nijkerk. Dat maakt het natuurlijk extra zuur, daar wordt niemand blij van."