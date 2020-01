Fusie moet christelijk onderwijs in Noardeast-Fryslân redden

Scholen blijven bestaan

De fusie zou, zoals de plannen nu staan, geen banen kosten en ook de schoollocaties blijven allemaal bestaan. "Ik kan natuurlijk niet helemaal in de toekomst kijken, maar onze intentie is om zeker alle scholen te laten voortbestaan." De komende maanden praten de medezeggenschapsraden over de plannen. Het kan nog wel een aantal jaar duren voordat de fusie een feit is.