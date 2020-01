Eerste papieren kaarten Slachtemarathon in de verkoop

Willem Hielkema is blij met deze manier van kaartverkoop. "Wij zijn digibeten. Als wij om 6 uur moeten inloggen, is het allemaal zo moeilijk. "Hij loopt voor de zesde keer mee. "Vier jaar geleden hadden we een kaartje en toen zaten we in laatste groep. Dan loop je altijd achteraan." Hielkema hoopt dat hij deze keer bij het kassahokje een kaart met een vroege starttijd kan krijgen.

Vijftien mensen

Bij de kaartverkoop in Oosterbierum waren zo'n vijftien belangstellenden aanwezig. Martin Winters is artistiek leider van de Slachtemarathon. Hij is erg blij met de opkomst voor de papieren kaarten. "Toen we hier net aankwamen, rond kwart over vijf, stonden er al mensen in de kou en wind. Ik vind het hartstikke mooi."