Kwaliteit melk natuurinclusief boeren onderzocht

Boeren die het lukt meer invloed te krijgen op de kwaliteit van de melk en dan ook nog een relatie kunnen leggen met de manier van werken die goed is voor de verscheidenheid aan vogels en planten in de wei, kunnen het gebruiken om de producten voor een goede prijs te verkopen. Mogelijk bestaat er ook een verband met de gezondheid van de dieren.

In het buitenland worden al zuivelproducten verkocht met het label dat de zuivel gemaakt is van melk van koeien die alleen gras teten. Nederlandse zuivel is van hoge kwaliteit, maar de rest zit ook niet stil, zo werd vrijdag gewaarschuwd bij de presentatie van Melklab.

Een en ander lijkt in de buurt te komen van een nieuw verdienmodel voor natuurinclusieve landbouw. Catharinus Wierda van de stichting Natuurlijk Melken zegt daar het volgende over: "Ik denk dat we in Nederland sowieso moeten kijken naar een nieuwe kwaliteit. En we proberen die kwaliteit te koppelen aan een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Als dat de uitkomst is, is dat natuurlijk top. Want het zou een extra drijfveer kunnen zijn, ook voor anderen, om daar iets mee te doen."