Theaterstuk over verzetsman Gerard Reeskamp: "Na de oorlog viel hij van zijn voetstuk"

Wat maakt iemand een held? Om deze vraag draait het theaterstuk Skaad. Het vertelt het verhaal over verzetsman Gerard Reeskamp uit Het Gooi, die in de oorlog naar Fryslân kwam. "Hij richt de knokploeg van Scharnegoutum op, pleegt overvallen op politiebureau's en is betrokken bij de overval op de Blokhuispoort in Leeuwarden", vertelt schrijfster van het stuk Marijke Schermer. "Maar na de oorlog valt hij van zijn voetstuk."