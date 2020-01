Lintjesregen voor brandweer in De Fryske Marren

Mooie waardering voor het werk

Hein van Dijk is al 32 jaar vrijwilliger bij de brandweer. Hij is blij met de onderscheiding. "Ik zie het echt als een waardering van de samenleving voor het werk dat we doen." Makkelijk is dat vaak niet. Naast de ongelukken staat een grote brand hem het meest bij: "Ja, dat was de brand in de kerk De Oerdracht hier in Joure. Dat heeft echt diepe indruk gemaakt."

Voor vrijwilliger Sjoerd Zwart is het lintje een waardering voor wat ze altijd doen voor de mensen. 'Voor mij is het begonnen als hobby. Maar het is nu veel meer dan dat. Het is nu onderdeel van mijn leven. Niet alleen voor mij, ook voor mijn gezin."