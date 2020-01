SC Cambuur onderuit bij laagvlieger TOP Oss

Gemiste kansen

Cambuur begon de tweede helft met twee grote kansen voor Mühren, maar de spits kwam in eerste instantie niet voorbij keeper Koeman en kopte even later van dichtbij het doel naast.

Ondanks de kansen van Cambuur was het TOP Oss dat weer tot scoren kwam. Opnieuw was het Stuij van den Herik, die hard binnenschoot nadat Sonny Stevens een voorzet niet weg kon werken.

Korte invalbeurt

Cambuur wilde duidelijk niet verliezen en Henk de Jong zette dan ook een extra aanvaller in: Delano Ladan kwam in het veld voor Calvin Mac-Intosch. Dat duurde echter niet lang, want in de 75e minuut ging Ladan er met gestrekt been in en moest hij er met een rode kaart weer af.

De Leeuwarders probeerden daarna wel om weer gelijk te komen, maar dichtbij een doelpunt kwamen ze niet meer. Sonny Stevens moest kort voor tijd zelfs nog de 4-2 voorkomen met een redding.