Blinddoek populaire fetish in Friese slaapkamers

Over het algemeen wordt er niet zo makkelijk gepraat over wat men lekker vindt op het gebied van seks, laat staan het gebruik van speciale seksspelletjes, maar een fetish hebben en daar speciale dingen voor kopen is volgens Myneke ter Maat van erotiekshop Euphoria in Heeernveen niet heel vreemd. "Voor ons is het natuurlijk niet zo heel bijzonder, het is iets waar we dagelijks mee omgaan."

Uit taboesfeer

Volgens Ter maat is het goed dat er over het genot van seks wordt gesproken, om het meer uit de taboesfeer te halen. Zo wordt het makkelijker voor mensen om aan te geven wat ze wel of niet fijn vinden. Er zijn sommige mensen die heel schuw een erotiekwinkel binnenlopen, maar ook mensen die graag advies willen hebben wat het beste bij hun wensen ligt.

Ter Maat zegt dat het kopen van een vibrator of glijmiddel wat haar betreft bij normale seks hoort. "Maar een fantasiedildo, daar hebben we een hele plank van, dat doet het heel goed. Dat valt bij ons onder fetish en kink. We hebben er gigantische bij, ook hele mooie, die geïnspireerd zijn door draken. Het ziet er heel anders uit dan hoe het er in werkelijkheid uitziet. We hebben hele grote, hele dikke dildo's. Er zijn mensen die van een normale maat niet opgewonden raken, die hebben iets meer nodig."