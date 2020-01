Jordy Bruijn in de spits bij SC Heerenveen tegen Feyenoord

Bruijn is van origine middenvelder, maar is op verschillende posities inzetbaar. Zo heeft hij dit seizoen ook als linksbuiten gespeeld. Zaterdag maakt hij in De Kuip zijn debuut als diepste spits. "Ik kan niet alles, maar op het veld bijna wel. Als de trainer een probleem heeft kan hij mij altijd opstellen", zegt Bruijn.

Bruin heeft twee keer eerder in de spits gestaan: bij het trainingskamp tegen Llagostera en afgelopen week in de oefenwedstrijd tegen Heracles Almelo (2-3 winst). Bruijn scoorde in die laatste wedstrijd een keer.

"Linkmiegel"

Jansen had verschillende opties, want ook Alen Haliulovic en Chidera Ejuke kunnen in de punt van de aanval spelen. Maar Jansen houdt Ejuke het liefst aan de zijkant en geeft de voorkeur aan Bruijn boven Halilovic.