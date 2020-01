Anton Pieters (PvdA): "ELP is de grootste oppositiepartij in de coalitie"

"Het gaat raar in onze gemeente, er is wel wat aan de hand. Wij hebben een coalitie met de ELP en het loopt niet gesmeerd, er zijn problemen," drukt Pieters zachtjes uit.

'ELP grootste oppositiepartij'

Volgens Pieters komt het er wel op neer dat de ELP de grootste 'oppositiepartij' is. "Dat is wat ik vaak bij fractievoorzitter Yntze de Vries neergelegd heb: houd op om oppositie binnen de coalitie te spelen. Het werk zo niet. Dan geeft hij dat wel toe, maar een week later is het weer mis." De Vries is wel de gebeten hond. "Eigenlijk wel. De anderen komen ook niet echt naar voren. Hij is dé man."

Wantrouwen en plaatsvervangende schaamte

Wantrouwen, dat is wat Pieters betreft wat er aan de hand is. "Er zijn coalitie-overleggen en daar wordt het college op het matje geroepen. Dan hebben we het er wel over wat we moeten bespreken, maar ze moeten bijna buigen. Ik zit er bijna met plaatsvervangende schaamte. Dat moet ik eerlijk toegeven."

Pieters geeft aan Yntze de Vries vaak te hebben gewaarschuwd. "Je moet overleg hebben met de wethouders en ze niet voor schut zetten in de raadsvergaderingen. Er zijn dingen waarvan ik denk: hoe haal je het in je hoofd. Bijvoorbeeld een overleg over het vliegveld. Hij stelt vragen aan bezoekers en hij insinueert daarbij steeds dat Robert Bakker zijn werk niet goed heeft gedaan, zijn eigen wethouder. Waarom doe je dat?"

Kwestie Lawei enkel de drup

De kwestie omtrent de Lawei was de drup die de emmer deed overlopen. De ELP wilde zelf onderzoek doen naar een subsidie voor theater De Lawei in Drachten. Maar het college, waar de partij dus zelf in zit, wilde dat eigenlijk doen. Pieters snapt de keuze van de ELP niet. "Dat schoot in het verkeerde keelgat. Wij hebben op 3 januari binnen de coalitie het vertrouwen naar elkaar uitgesproken. Maar er zit wantrouwen bij de ELP en ze zitten continu het college op de nek. Ook de eigen wethouders. Het gaat niet over de Lawei, het gaat over vertrouwen."

En hoe verder?

Er zijn nog maar twee partijen met vier zetels die overblijven: ChristenUnie en CDA. Zij hebben aangegeven niet terug te keren in het college. "Dat vind ik te prijzen," zegt Pieters. Maar hoe moet het nu verder? "Wij hebben ons besluit genomen en het is nu aan burgemeester Rijpstra. Wij willen ook niet dat de gemeente stil blijft liggen." Een minderheidscollege is een optie. "Als de ELP, GroenLinks, FNP en VVD het aan durven, mijn zegen hebben ze. Dat moet er wel gekeken worden naar wat er over blijft. Yntze zit dan niet meer in de raad maar bestuurt het vanuit zijn huiskamer, bij wijze van spreken," zegt Pieters.

Dinsdag zal er in de gemeenteraad worden gesproken over de situatie. Ton Baas is aangesteld om voor 7 februari een oplossing te bedenken voor de crisis.